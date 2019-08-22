Сутки в зоне ООС: семь обстрелов, ранен военный

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 20 августа, семь раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в утренней сводке в четверг, 22 августа.

Отмечается, что враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были совершены в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток – возле Новомихайловки, Водяного, Старогнатовки, Лебединского, Авдеевки.

Кроме того, с начала текущих суток сепаратисты дважды обстреляли позиции ООС – вблизи Водяного и Новотроицкого.

Напомним, за сутки 20 августа сепаратисты также семь раз открывали огонь. Тогда бойцы ВСУ не пострадали.

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Источник: korrespondent.net