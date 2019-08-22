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22. 08. 2019

В Китае девять человек погибли из-за оползней

По меньшей мере девять человек погибли, 35 числятся пропавшими без вести в результате оползней, вызванных сильными дождями в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщает Синьхуа в четверг, 22 августа.

Отмечается, что проливные ливни обрушились на провинцию во вторник на этой неделе. Стихия затронула уезд Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цзянском автономном округе, а также уезд Вэньчунь.

Более 100 тысяч жителей региона нуждаются в эвакуации. Не менее 900 жилых домов, некоторые участки дорог и мостов были повреждены, частично разрушена система трубопроводов, из-за чего около 58 тысяч местных жителей испытывают перебои с питьевой водой.

Поисково-спасательные работы в провинции продолжатся.

Напомним, в июле в китайской провинции Гуйчжоу в результате обширного оползня погибли не менее 38 человек. Еще тринадцать человек числились пропавшими без вести.

Также сообщалось, что жертвами оползня в Мьянме стали более 40 человек. Тогда 27 домов и пять транспортных средств были затоплены потоком грязи и камней.

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Источник: korrespondent.net

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