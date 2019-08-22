В Тернопольской области произошел крупный пожар в школе

В ночь на четверг в Тернопольской области в селе Манаев Зборовского района загорелась школа. Об этом сообщает ГСЧС 22 августа.

О возгорании стало известно в 01:29 ночи. Огонь вспыхнул в двухэтажном здании школы на втором этаже. В 6:35 пожар ликвидирован на площади 600 кв. м.

К тушению привлекались 10 человек и четыре единицы техники.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Тернопольской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в Полтаве загорелся склад Новой почты. К тушению пожара привлечены 45 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.

Также стало известно, что в Ивано-Франковской области сгорел храм Пресвятой Девы Марии.

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Источник: korrespondent.net