На Луганщине восстановили электроснабжение водоканала

На трех насосных и двух канализационных насосных станциях КП Лисичанскводоканал восстановили электроснабжение. Об этом сообщает ГСЧС в четверг, 22 августа.

"21 августа восстановлено электроснабжение трех насосных станций и двух канализационных насосных станций КП Лисичанскводоканал, которые были отключены 19 августа в результате задолженности за электроснабжение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что состоянием на 7:00 четверга осуществляется заполнение системы водой.

Также остается обесточенной одна насосная станция Приволье.

В течение суток подразделения ГСЧС подвозили населению 136 кубометров технической воды. Всего с начала работ подвезено 253 кубометров (из них подразделениями ГСЧС 198 кубометров технической и 40 кубометров питьевой). От ГСЧС привлекалось 18 человек личного состава и шесть единиц техники.

Напомним, 19 августа в Луганской области без водоснабжения остались 80 тысяч человек – жители городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанска. КП Лисичанскводоканал были обесточены из-за задолженности за электроснабжение.

Также аналогичная ситуация произошла 31 июля, когда за долги была отключена насосная станция Лисичанскводоканала. Без водоснабжения осталось около 13 тысяч абонентов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net