Новые штрафы для "евробляхеров" вступили в силу

С 22 августа вступили в силу новые штрафные санкции за нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

"С 22 августа 2019 года вводятся новые штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита", – говорится в сообщении.

До этого времени владельцы автомобилей с иностранной регистрацией могли оформить свои машины и избежать таких штрафов. Именно с этой целью и было отсрочено до августа введение усиленной административной ответственности за нарушения при ввозе транспортных средств, напомнили в ГФС.

По новым правилам, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток, предусмотрен штраф в размере 85 тысяч гривен. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС размер штрафа достигнет 170 тысяч гривен или конфискация таких авто.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тысячи гривен.

Накануне стало известно, что на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва рассмотрят законопроект об отсрочке на три месяца штрафов за нерастаможенные автомобили. Об этом заявил замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка. По его словам, соответствующий законопроект будет принят Верховной Радой как приоритетный.

Замглавы ОП отметил, что у полицейских нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать "евробляхи" полиция право имеет, а штрафовать де-факто не может.

Напомним, законы о растаможивании авто на иностранных номерах №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года. Первый льготный период действовал до 23 февраля.

Позже из-за протестов "евробляхеров" Рада продлила льготный период с 180 до 270 дней.

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Источник: korrespondent.net