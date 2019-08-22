В Афганистане погибли двое американских военных

Двое военнослужащих США были убиты в Афганистане в среду, 21 августа. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте операции НАТО Решительная поддержка.

Обстоятельства гибели, имена погибших и звание военных не уточняются.

В сообщении отмечается, что согласно политике Министерства обороны США имена военнослужащих, убитых в бою, не разглашаются в течение 24 часов после уведомления ближайших родственников.

Напомним, в апреле нынешнего года в Афганистане при взрыве неподалеку от базы ВВС в городе Баграм погибли трое американских военнослужащих и один военный-контрактник военной коалиции, возглавляемой НАТО. Еще трое военных США получили ранения.

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Источник: korrespondent.net