День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция

В 2019 году Украина отметит 28 лет со дня провозглашения независимости. Традиционно этот праздник отмечают 24 августа. Korrespondent.net проведет онлайн-трансляцию Дня независимости Украины 2019 и покажет все главные новости дня.

Украина получила независимость в 1991 году. Впервые праздник отметили 16 июля из-за даты принятия Верховным советом УССР Декларации о госсуверенитете Украины в 1990 году. Спустя год Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины, и праздник перенесли на 24 августа.

Традиционным в праздновании Дня независимости в Украине был военный парад. В 2018 году состоялось одно из самых масштабных военных выступлений.

Фото: Радио свобода

В центре Киева были продемонстрированы бронированные автомобили украинского производства, БТР, самоходные гаубицы и т.д. В параде приняли участи практически все подразделения украинской армии.

План официального празднования Дня Независимости

10 августа на сайте президента Украины появился план мероприятий на День Независимости.

В 9:30 возле памятного креста на месте гибели Героев Небесной Сотни должна состояться церемония чествования памяти героев, которые отдали жизни, защищая свободу и независимость Украины. Во время церемонии будет объявлена общенациональная минута молчания и прозвучит сто ударов колокола, «которые подхватят другие города страны».

В памятном мероприятии примут участие президент Украины Владимир Зеленский и его семья, родственники и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО и дети. Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни и повяжут вокруг сине-желтые ленты.

Под звук колоколов на Майдане Незалежности будет поднят национальный флаг, после чего Военный хор исполнит гимн Украины, а капелла

В 9:50 начнется церемония награждения украинцев, которые достигли успехов в разных сферах.

Торжественные мероприятия должны завершиться праздничным шествием.

В рамках празднования на Майдане Незалежности состоится «музыкально-хореографический флешмоб». На сайте президента говорится, что во время этого флешмоба прозвучат украинские песни в современных аранжировках, которые исполнят оркестры и известные музыканты.

На сайте президента также сообщается, что объявленный ранее Марш защитников Украины должен начаться в 11:00.

План Марша защитников В 9:00 колонна отправится по маршруту и около 9:30 остановится перед ЦУМом, чтобы выровнять строй. Примерно в 9:50 колонна продолжит движение к Майдану Незалежности. Около 10:20 колонна должна прибыть на Майдан и начать равномерно заполнять его. Около 10:50 участники Марша защитников исполнят гимн Украины и проведут фото- и видеосессию. Около 12:00 официальная часть Марша защитников будет завершена и часть его участников отправится на Михайловскую площадь, где состоится молебен по погибшим в бою и концерт.

Нововведения Дня независимости 2019

После избрания нового президента Украины Владимира Зеленского стало известно, что в 2019 году военного парада на День независимости не будет. Одной из причин является дороговизна мероприятия. По неофициальным данным на парад 2018 года потратили 700 миллионов гривен.

В 2019 году вместо парада должен пройти Марш достоинства. В нем примут участие ветераны АТО, волонтеры, медики, спортсмены, учителя, дипломаты, представители разных войск и руководство страны. Таким образом новоизбранный глава государства Владимир Зеленский хочет положить начало новой традиции, в рамках которой 24 августа будут чествования тех, кем может гордиться Украина.

Также сообщалось, что 300 миллионов гривен, которые планировали выделить на парад в 2019 году в виде премий отдадут украинским военным.

Выходные на День независимости 2019 года

В августе украинцев ждет трехдневный уик-энд в честь Дня независимости. Сам праздник приходится на субботу, поэтому в понедельник, 26-го августа, будет дополнительный выходной.

Согласно графику переноса выходных в Украине, если праздник выпадает на выходной день, то в один из рабочих дней украинцы будут отдыхать дополнительно.

Также некоторые организации могут сделать пятницу, 23 августа, укороченным рабочим днем на один час.

Ранее Корреспондент писал о том, как отметят День Независимости в 2019 году.

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Источник: korrespondent.net