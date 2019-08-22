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22. 08. 2019

Красный Крест направил на Донбасс почти 250 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса 14 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовало 14 грузовиков от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.

В общем пограничники оформили груз общей массой 247,48 тонны. Транспортные средства перевозили средства гигиены, лекарства и строительные материалы.

Напомним, 8 августа на Донбасс прибыло 13 грузовиков с гуманитаркой от Красного Креста. Они привезли продуктовые наборы, лекарства и строительные материалы общим весом более 230 тонн.

Также сообщалось, что в конце июля в Донецк и Луганск прибыл 85-й так называемый "гумконвой" из России.

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Источник: korrespondent.net

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