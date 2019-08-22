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22. 08. 2019

Иран представил новую ракету ПВО

Иран представил новый зенитный ракетный комплекс собственного производства Бавар-373. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Хасана Роухани в четверг, 22 августа.

"Зенитная ракетная система большого радиуса действия Бавар-373 была представлена по приказу господина Хасана Роухани как наиболее продвинутая и уникальная система обороны в стране", – говорится в сообщении.

"Наша новая система близка по характеристикам российскому С-400", – цитирует Роухани телеканал Al Mayadeen. По его словам, это свидетельство того, что иранский ВПК продолжает успешную работу даже в условиях санкций США.

Комплекс был представлен на церемонии, посвященной празднованию Дня оборонной промышленности Ирана. Помимо президента на ней присутствовали министр обороны Амир Хатами и другие высокопоставленные военные чиновники.

Бавар-373 – мобильная система противоракетной обороны, предназначенная для перехвата и уничтожения вражеских ракет и летательных аппаратов на высотах до 65 км. Она способна обнаруживать до 100 целей сразу и поражать шесть целей одновременно.

Cмотрите фотогалерею: Иран представил новую ракету ПВО

Напомним, в начале августа в Иране представили три новые модели высокоточных управляемых ракет собственного производства – Yasin, Ghaem и Balaban.

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Источник: korrespondent.net

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