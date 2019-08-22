Украина обратилась к G7 из-за "возвращения" России

Посольство Украины в США обратилось к лидерам стран "Большой семерки" (G7) с призывом заставить Россию вернуться к конструктивному поведению.

"Обеспокоены появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в "Группу семи", - сказано в сообщении посольства в Facebook.

Посольство обращает внимание на то, что Россию лишили права быть членом почетного клуба G7 из-за аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права. В диппредставительстве также напоминают об агрессии РФ на Донбассе, "а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов "Группы семи".

"Призываем лидеров стран-членов "Группы семи" не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", - сказано в сообщении.

Накануне СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон якобы сошлись во мнении, что Россия должна вернуться в состав G7 в 2020 году.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что условием для возвращения России к G8 являются возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных.

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Источник: korrespondent.net