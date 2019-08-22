Трое россиян проходят процедуру оформления обмена - адвокат

Россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов проходят юридическую процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами с РФ. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил их адвокат Валентин Рыбин, пишет ТАСС.

"Мои подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена. Обмен должен состояться в самое ближайшее время", - сказал он.

Рыбин уточнил, что речь в том числе идет о гражданах РФ Одинцове, Баранове, которые были признаны в Украине виновными в дезертирстве, госизмене и осуждены к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно, а также об известном по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе Мефедове, на данном этапе обвиняемом в сепаратизме и отпущенном под залог 19 августа.

По словам адвоката, в списке есть и другие лица, но фамилии остальных он не уточнил. "Все они концентрируются в пунктах сбора и скоро, надеюсь, будут отправлены на обмен", - добавил Рыбин.

Накануне стало известно, что из Одесского СИЗО на обмен в Киев вывезли троих обвиняемых в госизмене: украинцев Дениса Хитрова и Елену Бобову, а также гражданина Молдовы Петра Мельничука.

Ранее российские СМИ сообщили о возможном освобождении пяти украинских заключенных, которые якобы находятся в московском СИЗО. Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.

Еще одно российское издание утверждает, что заключенных украинцев, в том числе моряков, освободят до конца лета.

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Источник: korrespondent.net