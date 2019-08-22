На Киевщине избили молотком фермера – СМИ

В одном из сел Таращанского района Киевской области совершено разбойное нападение на директора фермерского хозяйства и его жену. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг, 22 августа.

"Четверо неустановленных лиц проникли в частный дом, в котором проживает директор фермерского хозяйства с женой. Грабители напали на хозяина с молотком и избили его. Его жену злоумышленники заперли в одной из комнат дома", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшие заставили хозяина сказать, где он хранит деньги. После этого они завладели средствами и мобильными телефонами, после чего скрылись с места происшествия.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с многочисленными ушибами мягких тканей головы и тела.

Полиция начала досудебное расследование по правовой квалификации "разбой".

Ранее в Николаевской области полиция раскрыла жестокое убийство семейной пары фермеров. Задержан подозреваемый, который оказался бывшим сотрудником погибшего главы фермерского хозяйства.

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Источник: korrespondent.net