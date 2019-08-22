Госбюро расследований открыло дело на ректора КПИ

Госбюро расследований открыло уголовное дело в отношении ректора Национального технического университета Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского Михаила Згуровского из-за строительства жилого комплекса на землях вуза. Об этом пишут в четверг, 22 августа, Українськi Новини со ссылкой на судебные материалы.

Указано, что дело открыто 7 июня по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

"В ходе досудебного расследования установлено, что ректор... по предварительному сговору с экс-президентом фирмы застройщика, который является народным депутатом Украины и другими лицами, действуя вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением и с целью получения неправомерной выгоды, организовали незаконную схему выделения земельного участка под застройку, в связи с чем были нанесены тяжкие последствия государству", - сказано в материалах суда.

Установлено, что решением Киевского горсовета от декабря 2004 года был утвержден проект отвода земельного участка КПИ для строительства, эксплуатации и обслуживания учебно-жилищного комплекса в квартале, ограниченном улицами Индустриальной, Борщаговской и пер. Индустриальным в Соломенском районе.

Распоряжением КГГА от 2008 года предоставлено разрешение университету осуществить проектирование и строительство учебно - жилого и торгово-офисного комплекса с наземно-подземным паркингом на данном земучастке.

В то же время, в настоящее время на данном участке строится жилой комплекс.

В июле текущего года суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и разрешил им изъять в университете все необходимые документы о строительстве ЖК, а также копию приказа о назначении Згуровского ректором и его должностных обязанностях.

Отметим, ранее НАПК передало в суд 26 админпротоколов на проректора КПИ Петра Ковалева.

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Источник: korrespondent.net