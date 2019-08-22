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22. 08. 2019

В Полтаве потушили масштабный пожар на складе Новой почты

В Полтаве ликвидирован крупный пожар на складе Новой почты. Жертв и пострадавших нет, сообщает ГСЧС в четверг, 22 августа.

Отмечается, что огонь вспыхнул в среду в 19:50 в одноэтажном складском здании по ул. Ветеринарная, 22. В 02:00 возгорание было локализовано на площади 1,5 тысяч кв. м, а в 9:05 четверга – полностью потушено.

К тушению огня были привлечены 81 человек и 20 единиц техники ГСЧС.

Cмотрите фотогалерею: В Полтаве потушили масштабный пожар на складе Новой почты

В пресс-службе Новой почты рассказали Корреспондент.net, что пожар произошел в помещении, которое использовалось для внутренних нужд компании. При этом ни люди, ни грузы клиентов не пострадали.

Ранее в июле в Мукачево произошел пожар на складе Новой почты. Возгорание удалось ликвидировать спустя полтора часа. Тогда в компании пообещали выплатить клиентам компенсации.

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Источник: korrespondent.net

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