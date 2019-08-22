Пограничники Сумского отряда пресекли попытку перевезти парашюты из России через границу в Украину. Об этом в среду, 21 августа, сообщила Государственная пограничная служба.

"Патрулируя участок государственной границы в районе населенного пункта Зноб-Трубчевске, пограничный наряд обнаружил 10 пакетов. Они находились неподалеку от границы. Во время осмотра правоохранители обнаружили в них парашюты серии С-5К (спасательные)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что товар пытались незаконно переместить из России в Украину. Также при осмотре прилегающей территории пограничники наблюдали такие же пакеты на территории сопредельного государства.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.

Cмотрите фотогалерею: В Украину пытались ввезти контрабандные парашюты из России

Накануне сообщалось, что в Украине проиходят испытания американских парашютов, которые Минобороны планирует закупить на смену изношенным украинским, которые изготовляли на единственном в стране парашютном заводе в Феодосии.

Напомним, в 2015 году Минобороны купило списанные из армии парашюты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net