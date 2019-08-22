Пограничники Сумского отряда пресекли попытку перевезти парашюты из России через границу в Украину. Об этом в среду, 21 августа, сообщила Государственная пограничная служба.
"Патрулируя участок государственной границы в районе населенного пункта Зноб-Трубчевске, пограничный наряд обнаружил 10 пакетов. Они находились неподалеку от границы. Во время осмотра правоохранители обнаружили в них парашюты серии С-5К (спасательные)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что товар пытались незаконно переместить из России в Украину. Также при осмотре прилегающей территории пограничники наблюдали такие же пакеты на территории сопредельного государства.
В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.
Cмотрите фотогалерею: В Украину пытались ввезти контрабандные парашюты из России
Накануне сообщалось, что в Украине проиходят испытания американских парашютов, которые Минобороны планирует закупить на смену изношенным украинским, которые изготовляли на единственном в стране парашютном заводе в Феодосии.
Напомним, в 2015 году Минобороны купило списанные из армии парашюты.
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Источник: korrespondent.net
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