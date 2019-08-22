В Донецкой области обнаружили гранату на обочине дороги

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе обнаружили гранату, которая была заложена на обочине дороги. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 22 августа.

Отмечается, что взрывоопасный предмет, оставленный противником, был обнаружен бойцами Национальной гвардии в Донецкой области. Как установили военнослужащие, на обочине дороги была заложена ручная граната РГД-5.

"Для недопущения травмирования местных жителей район был изолирован, а обнаруженный фугас был изъят для дальнейшего уничтожения", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 августа на Донбассе украинский военнослужащий получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве.

А 19 июля в результате подрыва на мине погиб один украинский военный.

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Источник: korrespondent.net