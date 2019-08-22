Волонтер показал уничтожение базы сепаратистов

Вооруженные силы Украины уничтожили базу сепаратистов на Донбассе. Соответствующее видео разместил на своей странице в Facebook известный волонтер Юрий Мысягин в четверг, 22 августа.

По его словам, всего 12 минут хватило боевой-разведывательной группе К-2 и бойцам из 54-й механизированной бригады, чтоб враг на себе прочувствовал всю силу и мощь украинской пехоты. Операцию провели в середине июля, за неделю до начала перемирия 21 июля.

"Вовремя полученная информация из штаба ОТУ Пивнич о концентрации сил врага, грамотно и скрытно проведенная разведка беспилотниками, и дронами, начало операции в самое неожиданно время для врага, удар с разных мест и с разной дистанции, быстрота и частота ударов, и постоянно корректируемый огонь с воздуха – вот в чем залог успеха",– отметил он.

По словам Мысягина, в операции участвовало 35 человек. Имудалось практически полностью уничтожили базу сепаратистови всю технику, находящуюся там: зенитно-ракетный комплекс Стрела-10; командно-штабную машину; БМП – 2 шт.; грузовики Урал – 6 шт. уничтожено, 5 шт. подбито; грузовики КамАЗ - 4 шт. уничтожено, 1 шт. подбито; грузовой кран; армейский джип.

"Потери личного состава у террористов составили около 20 человек убитыми, 11 человек ранеными",– добавил волонтери назвал эту операцию самой быстрой и самой успешной для ВСУ за все время войны на востоке Украины.





Напомним, ранее Волонтер Юрий Москаленко опубликовал видео уничтожения пулеметной точки сепаратистов, которая постоянно угрожала военным. До этого он показал, как "антиснайпер" уничтожил снайпера на окраине Донецка с расстояния 850 метров.

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Источник: korrespondent.net