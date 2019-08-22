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22. 08. 2019

Стала известна дата следующего допроса Порошенко

Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос 3 сентября. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на пресс-секретаря Госбюро Анжелику Иванову.

"Могу лишь подтвердить, что Порошенко вызывается на допрос 3 сентября", - сказала она.

В то же время Иванова отметила, что не имеет санкции на разглашение времени допроса, а также уголовного производства, в рамках которого планируется проведение следственных действий.

Как сообщалось, 12 августа после допроса пятого президента Украины Порошенко в ГБР как свидетеля в деле о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой директор Госбюро Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может проводиться с использованием полиграфа. В свою очередь экс-президент заявил, что готов пройти полиграф в прямом эфире.

Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа.

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Источник: korrespondent.net

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