В Украине продают манифест стрелка из Крайстчерча - СМИ

Один из украинских сайтов продает печатную версию манифеста стрелка из новозеландского Крайстчерча. Как пишет издание The New Zealand Herald, в связи с этим власти страны решили обратиться к Украине.

Как сообщается, премьер-министр страны Джасинда Ардерн поручила новозеландском внешнеполитическому ведомству установить контакт с Украиной относительно информации о том, что один из украинских сайтов якобы продает за 4 доллара печатную версию 87-страничного "манифеста" стрелка. Сделки осуществляются через зашифрованный мессенджер.

"Это отвратительно, но у нас есть только возможность контролировать то, что происходит в пределах нашей юрисдикции. Но я не колеблясь поделюсь мнением Новой Зеландии с Украиной. Я без колебаний попросила министерство иностранных дел установить такого рода контакты",- заявила она.

Напомним, 15 марта 2019 года во время терактов в двух мечетях Крайстчерча был убит 51 человек. Подозреваемым по делу считается задержанный 28-летний австралиец Брентон Таррант, которого, как предполагается, придерживается расистских и правоэкстремистских взглядов. Ему грозит пожизненный срок заключения. Таррант с 2017 года обладал разрешением на оружие. Как минимум одну единицу оружия предполагаемый преступник приобрел законным образом через интернет. Суд по его делу начнется в мае 2020 года.

Отметим, что в своем манифесте Таррант рассказал, что он якобы бывал в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net