Спикер парламента на заседании кормил ребенка одного из депутатов

Председатель парламента Новой Зеландии Тревор Маллард во время заседания нянчил ребенка одного из депутатов. Фотография с младенцем появилась в его микроблоге Twitter.

Так, во время заседания мужчина кормил ребенка из бутылочки и играл с ним. Маллард исполнил роль няни, чтобы молодой отец и депутат Тамати Коффи мог выполнить свои обязанности, не отвлекаясь на малыша.

"Обычно в кресле спикера сидит только председатель, но сегодня вместе со мной в нем сидел VIP-гость", - подписал снимок Маллард.

Публикация политика собрала множество лайков и восторженных комментариев пользователей.

Отмечается, что Тамати Коффи только вернулся из декретного отпуска и на первое заседание взял с собой ребенка.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA