Токсичная ситуация. РФ готовится вернуть пленных

Украина и России находятся на последней стадии согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, сообщают российские СМИ. Договоренность об этом была достигнута на встрече президентов Франции и РФ Эмманюэля Макрона и Владимира Путина.

К концу августа в Украину могут вернуться все задержанные в Керченском проливе моряки, а также осужденные по разным статьям и отбывающие наказание в России украинцы. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Моряки вернутся точно

Вечером 20 августа, на следующий день после встречи президентов России и Франции, стало известно о переводе пятерых осужденных в России украинцев в московское СИЗО Лефортово. Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.

Источник агентства Интерфакс 21 августа сообщил, что решается вопрос о выдаче их Украине для отбывания наказания, назначенного российскими судами.

Также 21 августа газета Коммерсант сообщила, что до конца августа в Украину точно вернутся моряки ВМС Украины, которые были задержаны российскими силовиками после инцидента в Керченском проливе осенью прошлого года.

Издание отмечает, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов РФ и Украины, который состоялся 11 июля. Информацию о запуске процесса обмена газете на условиях анонимности подтвердил украинский дипломат.

Рассматривается ли вопрос передачи Киеву осужденного крымского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, собеседник издания ответить не смог.

Позже СМИ сообщили, что в Лефортово были приняты передачи от родственников еще для троих украинцев - Романа Сущенко, Алексея Сизоновича и Евгения Панова.

Возможность скорого обмена не исключает и директор близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью изданию Актуальные комментарии по итогам встречи Путина и Макрона.

"Кроме этого, возможны подвижки в гуманитарной сфере. Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. И моряков тоже. Хоть это и не вопрос нормандского формата, а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история", - сказал Чеснаков.

Как пишет РБК, предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на встрече Путина и Макрона во Франци.

Тогда же были достигнуты и договоренности о том, чтобы разблокировать вопрос об обмене удерживаемых лиц. Франция активно лоббирует эту тему, сказал источник агентства.

Агентство также сообщает, что некоторые украинцы находятся в Лефортово как минимум с 16 августа, то есть они были переведены туда в преддверии визита российского лидера во Францию.

Близкий к российскому министерству иностранных дел источник сказал РБК, что в Москве понимают токсичность ситуации с задержанными моряками для российско-украинских отношений.

В ответ российская сторона ожидают передачу ей бывшего главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного в мае 2018 года и других россиян.

По данным российского омбудсмена Татьяны Москальковой, 27 россиян в Украине находятся в местах лишения свободы, 23 - под подпиской о невыезде.

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Источник: korrespondent.net