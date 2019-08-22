Слуга народа готовит почти 500 законопроектов

Фракция Слуга народа работает над 465 законопроектами, которые собирается представить на заседании Верховной Рады. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил представитель президента в парламенте, нардеп Руслан Стефанчук, передает 112 Украина.
Он также напомнил, что в Раде сократили количество комитетов. Стефанчук не исключает оптимизации комитетов в дальнейшем, если они не будут работать по итогам первого года.
"Мы сократили 5 комитетов, и мы считаем, что это уже нас вклад в экономию бюджета ... Аналогично мы настроены на реформирование вопросов, связанных с количеством министерств, потому что мы тоже не можем утверждать, что все министерства, которые предусмотрены в Украине, эффективно работают. Для нас приоритетом является эффективность работы любого органа", - сказал Стефанчук.
Ранее представитель Европейской солидарности Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Слуга народа пренебрегла решением первого заседания подготовительной группы и самостоятельно решила, сколько депутатов будет в каждом комитете новой Рады.
В Слуге народа позже объяснили принцип распределения мест в комитетах.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby