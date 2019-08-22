Слуга народа готовит почти 500 законопроектов

Фракция Слуга народа работает над 465 законопроектами, которые собирается представить на заседании Верховной Рады. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил представитель президента в парламенте, нардеп Руслан Стефанчук, передает 112 Украина.

Он также напомнил, что в Раде сократили количество комитетов. Стефанчук не исключает оптимизации комитетов в дальнейшем, если они не будут работать по итогам первого года.

"Мы сократили 5 комитетов, и мы считаем, что это уже нас вклад в экономию бюджета ... Аналогично мы настроены на реформирование вопросов, связанных с количеством министерств, потому что мы тоже не можем утверждать, что все министерства, которые предусмотрены в Украине, эффективно работают. Для нас приоритетом является эффективность работы любого органа", - сказал Стефанчук.

Ранее представитель Европейской солидарности Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Слуга народа пренебрегла решением первого заседания подготовительной группы и самостоятельно решила, сколько депутатов будет в каждом комитете новой Рады.

В Слуге народа позже объяснили принцип распределения мест в комитетах.

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Источник: korrespondent.net