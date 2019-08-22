В порту Николаева погиб рабочий

На территории Николаевского порта Ника-Тера произошел несчастный случай, в результате которого один работник погиб, еще один получил тяжелые травмы. Об этом сообщает местное издание Nikolaev24 со ссылкой на сотрудников предприятия.

По их словам, двое работников находились на погрузочной галерее, где проводили сварочные работы на листе металла. Работы производились примерно на высоте 15 метров. В какой-то момент оба мужчины вместе с металлическим листом рухнули вниз.

В результате один из сотрудников погиб на месте, второй был травмирован и госпитализирован в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. На место были вызваны сотрудники полиции.

Следственным отделом Корабельного отдела полиции Николаева начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ст.272 УК Украины).

Накануне сообщалось, что на Львовщине в городе Дрогобыч на одном из предприятий на мужчину упала древесно-стружечная плита. От полученных травм он погиб.

Также сообщалось, что в Кременчуге Полтавской области на Крюковском вагонзаводе электрика убило током.

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Источник: korrespondent.net