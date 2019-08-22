Зеленский назначил новых членов группы по реинтеграции Донбасса

Президент Владимир Зеленский ввел новых членов в рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы. Об этом свидетельствует указ главы государства, подписанный в четверг, 22 августа.

В частности, президент ввел в группу Татьяну Дурневу и Елену Луневу, а также утвердил в ней Надежду Волкову - за согласием.

Дурнева Татьяна Владимировна - исполнительный директор общественной организации Общественный холдинг Группа влияния;

Лунева Елена Валентиновна - менеджер по адвокации общественной организации Центр информации о правах человека;

Волкова Надежда Сергеевна - директор общественной организации Украинская правовая консультативная группа.

Кроме того, президент ввел в состав консультантов и наблюдателей от международных организаций Людмилу Выговского, Сергея Дрозач и Андрея Михеева - тоже с их согласия.

Людмила Выговская - эксперт по правовым вопросам Международной организации права развития;

Сергей Дрозач - руководитель юридической группы Международной организации права развития;

Андрей Михеев - эксперт по правовым вопросам Международной организации права развития.

Отмечается, что данный указ вносит изменения в предыдущий президентский указ от 7 августа.

Ранее сообщалось, что у Зеленского готовят концепцию переходного правосудия для временно оккупированных территорий.

Ранее в Украине подготовили 800 полицейских для деоккупации контролируемых сепаратистами "ЛДНР" территорий Донбасса.

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Источник: korrespondent.net