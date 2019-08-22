В городе Кропивницкий возле здания следственного изолятора расстреляли адвоката. Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины в четверг, 22 августа.

"Ориентировочно в 11:45 в Кропивницком убит адвокат Александр Иванов. Убийство произошло по ул. Куропятникова у здания СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте", – говорится в сообщении.

В свою очередь местное издание Точка доступу сообщает, что еще один человек был ранен и госпитализирован в больницу.

"По словам очевидцев происшествия, нападавшие скрылись с места происшествия на красном ВАЗ-2109, полиция объявила план Пеpехват", – пишет издание.

По данным СМИ, Александр Иванов ранее работал на руководящих должностях в областном главке Нацполиции, в частности заместителем начальника следственного управления. До этого был начальником Ленинского райотдела Кировограда.

Cмотрите фотогалерею: В Кропивницком возле СИЗО убили адвоката

Ранее в понедельник стало известно, что в селе Залесье Броварского района 23-летний военнослужащий застрелил своего соседа по общежитию. Убийца задержан.

Также сообщалось, что в Виннице мужчина заказал через интернет убийство бывшей жены.

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Источник: korrespondent.net