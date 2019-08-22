Трамп выдвинул новые претензии к Дании

Между президентом США и Данией, которые в последние дни конфликтуют из-за намерения Трампа купить Гренландию, в четверг, 22 августа, возник новый спор – об оборонных расходах скандинавской страны.

Так, в среду Трамп, попрекнул Данию в том, что она выделяет на оборону всего 1,35% от ВВП. Между тем, по договоренности, члены Альянса поставили цель достичь показателя 2% от ВВП.

"К сведению, вклад Дании в НАТО составляет лишь 1,35% ВВП. Это богатая страна, и она должна выделять 2%. Мы защищаем Европу, но только 8 из 28 стран НАТО достигли отметки в 2%", - написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

В ответ бывший премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен в четверг раскритиковал Трампа за его заявление. Он сказал, что готовность к обороне - это не только сумма потраченных денег.

"У нас было (пропорционально) столько же жертв в Афганистане, сколько и у США. Мы всегда непреклонны и готовы. Мы не примем, что наша готовность к обороне - это только о процентах. Я говорил это вам на саммите НАТО в Брюсселе в прошлом году ", - написал Расмуссен в ответ Трампу в своем Twitter.

Комментарий Расмуссена углубил напряжение между Данией и США, которая возникла после того, как Трамп отменил визит в страну из-за отказа премьер-министра Дании вести переговоры о продаже Гренландии. Трамп заявил, что Метте Фредриксен поступила "неприятно", когда назвала его планы купить Гренландию "абсурдом".

Напомним, 16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Отмечалось, что эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план "экономически целесообразным". Было подсчитано, что стоимость этой сделки может составить 10 триллионов долларов, эта сумма превышает половину ВВП США. Позже Трамп лично подтвердил намерение купить Гренландию.

В свою очередь в Дании, в состав которой входит Гренландия, были шокированы таким намерением президента США.

Из-за отказа продать Гренландию Трамп перенес свой запланированный визит в Данию, на что в Копенгагене ответили, что он может и не приезжать вовсе.

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Источник: korrespondent.net