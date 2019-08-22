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22. 08. 2019

Зеленский созвонился с Джонсоном из-за России в G7

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 августа, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Офис президента.
 
 
Глава государства поблагодарил Джонсона за позицию Великобритании в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России к "Большой семерке".
 
В ходе разговора была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.
 
Собеседники согласились, что в условиях аннексии Крыма и невыполнение Россией Минских договоренностей невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы.
 
Пресс-служба утверждает, что Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "Семерки", который состоится 24-26 августа во Франции.
 
 
В свою очередь, Джонсон пригласил Зеленского посетить Великобританию с официальным визитом.
 
Глава британского правительства также поздравил украинского президента с Днем Независимости.
 
Отметим, по данным СМИ, перед саммитом G7 Зеленский проведет телефонный разговор с главой Европейского совета Дональдом Туском.

Накануне СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон якобы сошлись во мнении, что Россия должна вернуться в состав G7 в 2020 году.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что условием для возвращения России к G8 являются возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных.

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Источник: korrespondent.net

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