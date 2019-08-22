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22. 08. 2019

На закарпатском пункте пропуска очередь из-за сбоя оборудования

В пункте пропуска Чоп-Захонь на Закарпатье на венгерской стороне в четверг, 22 августа, вышла из строя база данных таможни, из-за чего пропуск автомобилей проводят в ручном режиме. На границе образовалась пробка, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Чопского пограничного отряда Елену Трачук.

Отмечается, что водителей просят выбрать другие пункты перехода на границе.

"Согласно информации, предоставленной венгерской стороной, в 08:45 вышла из строя база данных таможни на участке украинско-венгерской границы. В настоящее время проводятся ремонтные работы. Пропуск в Захони венгерская сторона осуществляет в ручном режиме", - отметила Трачук.

Как сообщается, количество автомобилей, ожидающих оформления перед пунктами пропуска на границе с Венгрией, начинает увеличиваться. Утром перед пунктом пропуска Тиса на оформление ожидали более 120 транспортных средств.

В Чопском пограничном отряде просят учесть сложившуюся ситуацию при планировании путешествия и, по возможности, выбрать пункты пропуска на границе с другими государствами.

Как сообщалось, на границе с Молдовой открыли совместный пункт пропуска. Контроль за передвижением людей и товаров будет проводиться в режиме “единого окна”.

Напомним, на границе с Румынией пограничники со стрельбой остановили машину, ехавшую к границе.

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Источник: korrespondent.net

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