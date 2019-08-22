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22. 08. 2019

Суд рассмотрит срыв Кабмином запуска рынка земли

Окружной админсуд Киева открыл производство о признании противоправным бездействие Кабинета министров относительно введения рынка земли. Об этом сообщается на сайте суда в четверг, 22 августа.

Сообщается, что будет рассматриваться дело о неразработке и не внесении правительством на рассмотрение Верховной Рады законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Подготовительное заседание назначено на 24 сентября 2019 года.

"Среди требований иска - обязать профильные министерства и Кабинет министров Украины разработать проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и представить его на рассмотрение парламента", - говорится в сообщении.

Ответчиками по делу выступают Минагрополитики, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Ранее в Раде представили законопроект о рынке земли. Документ должен был разработать Кабмин и представить его парламенту, но правительство так этого и не сделало. Поэтому агрокомитет разработал свой проект.

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Источник: korrespondent.net

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