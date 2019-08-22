В Киеве возле здания Офиса президента вышли на акцию протеста родители, которые выступают против обязательной вакцинации своих детей и запрета для них посещать школы. Об этом сообщает Фокус 22 августа.
Всего на митинг пришли более 100 человек. Они требовали не допустить дискриминации невакцинированных детей и разрешить им посещать школы на общих основаниях.
Родители призвали президента Владимира Зеленского помочь им восстановить "справедливость" и выразили надежду, что новый парламент прекратит "геноцид украинского народа".
Cмотрите фотогалерею: Под Офисом президента митингуют противники вакцинации
Напомним, 14 августа Минздрав и Минобразования подтвердили запрет на посещение школы и детского сада детьми, которые не были вакцинированы согласно национальному календарю прививок. Об этом заявили главы министерств Уляна Супрун и Лилия Гриневич.
Ранее Супрун заявила, что СНБО игнорирует вакцинацию, в связи с чем ситуация в стране принимает угрожающий характер.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby