В Киеве возле здания Офиса президента вышли на акцию протеста родители, которые выступают против обязательной вакцинации своих детей и запрета для них посещать школы. Об этом сообщает Фокус 22 августа.

Всего на митинг пришли более 100 человек. Они требовали не допустить дискриминации невакцинированных детей и разрешить им посещать школы на общих основаниях.

Родители призвали президента Владимира Зеленского помочь им восстановить "справедливость" и выразили надежду, что новый парламент прекратит "геноцид украинского народа".

Cмотрите фотогалерею: Под Офисом президента митингуют противники вакцинации

Напомним, 14 августа Минздрав и Минобразования подтвердили запрет на посещение школы и детского сада детьми, которые не были вакцинированы согласно национальному календарю прививок. Об этом заявили главы министерств Уляна Супрун и Лилия Гриневич.

Ранее Супрун заявила, что СНБО игнорирует вакцинацию, в связи с чем ситуация в стране принимает угрожающий характер.

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Источник: korrespondent.net