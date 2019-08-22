Петиция о легализации оружия набрала 25 тысяч голосов

Петиция на сайте президента с требованием принять закон о праве владения оружием собрала 25 тысяч подписей.

Петиция была подана 22 мая от имени председателя наблюдательного совета Всеукраинской общественной организации Украинская ассоциация владельцев оружия Георгия Учайкина.

Сторонники легализации оружия заявили, что Конституция гарантирует право граждан на защиту, "в том числе с применением оружия". Поэтому они просят президента инициировать рассмотрение в парламенте законопроекта о регулировании оборота оружия среди гражданского населения.

"Владение гражданским оружием, в частности короткоствольным для самозащиты, должно быть в конце концов урегулировано соответствующим современным законом Украины Об оружии, который установит одинаковые для всех четкие, но в то же время жесткие правила", - говорится в петиции.

Отведенные на сбор голосов 90 дней заканчиваются сегодня. За два часа до окончания срока петицию поддержали 25604 человека.

Как известно, аналогичная петиция была направлена на рассмотрения экс-президента Петра Порошенко в 2015 году. Бывший президент попросил парламент созвать рабочую группу для обсуждения петиции об оружии. Никаких законодательных результатов не последовало.

Ранее сообщалось, что 25 тысяч голосов набрала петиция о прекращении финансирования партий. Президент Владимир Зеленский пока на нее не отреагировал.

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Источник: korrespondent.net