Госдеп обсудил с Данией сотрудничество в Гренландии

Госсекретарь США Майк Помпео 21 августа провел телефонную беседу с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом о переносе поездки президента Дональда Трампа в Данию. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь выразил Дании благодарность за сотрудничество как одному из союзников США и за вклад Дании в урегулирование общих приоритетов в области безопасности. Секретарь и министр иностранных дел Кофод также обсудили укрепление сотрудничества с Королевством Дании - в частности Гренландией - в Арктике", - рассказала официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус.

Напомним, накануне Трамп попрекнул Данию, маленькими расходами на оборону, которые она выделяет как член НАТО.

Напомним, 16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Отмечалось, что эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план "экономически целесообразным". Было подсчитано, что стоимость этой сделки может составить 10 триллионов долларов, эта сумма превышает половину ВВП США. Позже Трамп лично подтвердил намерение купить Гренландию.

В свою очередь в Дании, в состав которой входит Гренландия, были шокированы таким намерением президента США.

Из-за отказа продать Гренландию Трамп перенес свой запланированный визит в Данию, на что в Копенгагене ответили, что он может и не приезжать вовсе.

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Источник: korrespondent.net