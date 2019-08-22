Последние репетиции. Что готовят на 24 августа

Владимир Зеленский сначала отменил традиционный военный парад на День Независимости, а потом объявил собственный парад – без военной техники, но с музыкой и оркестрами.

В итоге шествий на День Независимости в Киеве будет два. Официальное - во главе с Зеленским и неофициальное – ветеранов и участников АТО.

Корреспондент.net расскажет, чего ждать от празднования 24 августа.

Марш Зеленского

Шествие Достоинства начнется в 9:30 возле памятного Креста на аллее Небесной Сотни. Участники шествия почтят Героев минутой молчания и ста ударами колокола. В мероприятии примет участие семья Владимира Зеленского.

В 9:50 на Майдане будут награждать украинцев, состоится музыкально-хореографический флешмоб, а также будут звучать украинские песни в современной аранжировке, будет играть оркестр, а также выступят известные музыканты.

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В торжественной части мероприятия выступят ONUKA, а также известные на весь мир оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов, оперные певицы Оксана Крамарева и Анжелина Швачка. Также специальным гостем события станет известный украинский композитор Мирослав Скорик.

Сценарий события разрабатывают бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. Основной акцент обещают сделать на людях.

"Мы хотим показать не танк, а танкиста. Не самолет, а самого летчика. А вместе с ними – ученого, врача, спортсмена, художника, музыканта – людей, которые создают историю нашего государства", - говорит Коляденко.

Зеленский с Бадоевым ранее были владельцами кинокомпании Гауди Студио. Позже Зеленского в списке владельцев сменил Борис Шефир.

Марш защитников

В 11:00 24 августа в Киеве стартует Марша защитников Украины при участии ветеранов войны на Донбассе. Провести это мероприятие ветераны и волонтеры решили после заявления Зеленского об отмене парада.

В Марше защитников предварительно примут участие 10 тысяч человек.

Сейчас уже сформировано около 29 отдельных колонн, в каждой более 100 человек, в некоторых 300, в некоторых будет 500 человек, как, например, у представителей Киева.

По словам одного из организаторов Дмитрия Шатровского, Марш возглавят члены семей погибших защитников Украины. Вслед за ними будут идти раненые участники и семьи погибших во время Революции Достоинства. За ними – ветераны из Киева и других областей Украины.

Кроме того, участие в Марше защитников примут представители отдельных подразделений – ветераны Азова, Правого сектора, Айдара, 128-ой бригады и 131-го разведывательного батальона.

Участники Марша начнут строиться в парке Шевченко, оттуда спустятся по бульвару Шевченко до Бессарабской площади и пройдут по Крещатику до Майдана Незалежности. Во время Марша защитников Украины планируется коллективное исполнение гимна Украины и фотосессия.

После окончания официальной части Марша на Михайловской площади пройдет чествование памяти погибших воинов минутой молчания, возложение цветов, торжественный молебен по погибшим в бою.

Организаторы указывают, что по завершению молебна состоится концерт, организованный Музыкальным батальоном.

Что еще?

Также 24 августа в Киеве пройдет праздничный забег в вышиванках на Русановской набережной.

Кроме того запланирован показ мод, соревнования на ретро-автомобилях для установления рекорда Украины и парусная регата.

Источник: korrespondent.net