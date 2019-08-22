Россия намерена утилизировать единственную украинскую подлодку Запорожье

Министерство обороны РФ собирается утилизировать единственную украинскую подлодку Запорожье. На это Россия готова потратить 193 млн 36 тысяч рублей. Соответствующая информация в среду, 21 августа появилась на сайте государственных закупок РФ, на котором Минобороны ищет подрядчика для утилизации подлодки.

Стоит отметить, что подлодка попала в Россию после аннексии Крымского полуострова.

На сайте госзакупок указано, что подрядчик будет обязан утилизировать подлодку до 10 ноября 2020 года. Конкурс по поиску подрядчика будут проводить в закрытой форме.

Подлодка Запорожье была построена в 1970 году. Последние годы она была единственной подводной лодкой в составе ВМС Украины. Она вошла в состав ВМСУ после раздела Черноморского флота в 1997 году.

Напомним, 22 марта 2014 года члены экипажа Запорожья сообщили, что судно окружили российские корабли, после чего их военные начали бросать в воду шумовые гранаты. Российские военные несколько раз предлагали членам экипажа подлодки перейти на их сторону. Вскоре они взяли судно штурмом.

Как сообщалось, в конце марта 2014 было принято решение о том, что единственную подводную лодку ВМС Украины Запорожье отбуксируют из Севастополя в Одессу. Однако, уже в апреле россияне передумали и отказались возвращать Украине подлодку Запорожье.

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Источник: korrespondent.net