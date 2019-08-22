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22. 08. 2019

Глава Офиса Зеленского подал в суд на журналистов

Глава офиса президента Андрей Богдан будет судиться с журналистами программы Схемы и Национальной общественной телерадиокомпании. Об этом сообщается на сайте Судебная власть Украины в четверг, 22 августа.

Андрей Богдан 20 августа подал в Шевченковский районный суд  иск против журналистов Валерии Егошиной, Максима Савчука и Натальи Седлецкой. Также ответчиком указана ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Дело касается защиты чести достоинства и деловой репутации. Также истец хочет опровергнуть недостоверную информацию. Стоит отметить, что в марте в расследовании журналистов Схем сообщалось, что Богдан, вероятно, тайно встречался в Конституционном суде Украины с его председателем Станиславом Шевчуком, о чем свидетельствуют данные журнала посещений КС.

 

Напомним, что ранее Зеленский назначил Богдана главой комиссии по госнаградам.

Также сообщалось, что Квартал 95 впервые пошутил над новым президентом.

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Источник: korrespondent.net

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