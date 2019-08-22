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22. 08. 2019

Осужденный россиянин просит Зеленского о помиловании

Осужденный за терроризм россиянин Алексей Седиков написал прошение о помиловании на имя президента Владимира Зеленского. Об этом сам Седиков рассказал Громадському в четверг, 22 августа.

"Где-то две недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен и предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю", - сказал Седиков.

Алексей Седиков - лейтенант запаса вооруженных сил РФ, в июле 2016 года был задержан украинскими военными за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне "ЛНР".

В 2017 году приговорен к 11 годам тюрьмы по статье терроризм. 

Накануне стало известно, что из Одесского СИЗО на обмен в Киев вывезли троих обвиняемых в госизмене: украинцев Дениса Хитрова и Елену Бобову, а также гражданина Молдовы Петра Мельничука.

Ранее российские СМИ сообщили о возможном освобождении пяти украинских заключенных, которые якобы находятся в московском СИЗО. Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко. 

Еще одно российское издание утверждает, что заключенных украинцев, в том числе моряков, освободят до конца лета.

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Источник: korrespondent.net

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