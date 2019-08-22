Избранный "слуга народа" сложил мандат

Андрей Лысюк, который ранее был председателем адвокатского объединения и научным консультантом шоу Следствие ведут экстрасенсы, а затем был избран в Верховную Раду от партии Слуга народа, отказался от мандата. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЦИК сообщает Украинская правда в четверг, 22 августа.

"В связи с заявлением избранного народным депутатом в общегосударственном многомандатном избирательном округе Лысюка А.А., включенного в избирательный список партии Слуга народа под № 69, об отказе от депутатского мандата, Комиссия признала его таким, не получил указанного мандата", - сказано в сообщении.

Вместо Лысюка избранной нардепом признали Елену Хоменко, 129-й номер в списке Слуги народа, которая до этого занимала должность директора по управлению и развитию цифровых продуктов студии Квартал 95.

ЦИК также приняла решение о выдаче нардепам, которые примут присягу, соответствующих удостоверений и нагрудных знаков на торжественном заседании Верховной Рады 29 августа.

Как сообщалось ранее, Слуга народа готовит почти 500 законопроектов.

Ранее Арахамия заявил, что другие партии самоустранились от формирования Кабмина.

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Источник: korrespondent.net