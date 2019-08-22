Лента RSS
Подписаться на ленту
22 августа 2019, четверг, 17:14
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
22. 08. 2019

На Харьковщине депутата облсовета сбила машина

Депутата областного совета Харьковской области сбили на трассе, пока он менял колесо на своей машине. Об этом сообщает Newsroom в четверг, 22 августа.

Инцидент произошел поздним вечером 21 августа в селе Волохов Яр в Чугуевском районе Харьковской области.

Водитель, 54 года, припарковался на обочине трассы Киев-Харьков-Должанский, чтобы заменить колесо. В этот момент его сбил Chevrolet Lacetti. Пострадавший сам обратился в больницу. Медики диагностировали у него перелом щиколотки и после осмотра отпустили мужчину домой.

Информацию о происшествии полицейские внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений, сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Оказалось, что пострадавшим оказался депутат областного совета Армаис Оганесян. В органе местного самоуправления он представляет группу Единство и развитие Харьковщины. Кроме того, с 2012 года мужчина возглавляет общественную организацию Армянская национальная городская община. В областном совете сообщили, что к ним не поступала информация по данному поводу.

Напомним, что ранее в Киеве автобус врезался в автовоз с новыми машинами.

Также сообщалось, что военный КамАЗ врезался в пассажирскую маршрутку Николаев-Херсон.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.