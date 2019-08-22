На Харьковщине депутата облсовета сбила машина

Депутата областного совета Харьковской области сбили на трассе, пока он менял колесо на своей машине. Об этом сообщает Newsroom в четверг, 22 августа.

Инцидент произошел поздним вечером 21 августа в селе Волохов Яр в Чугуевском районе Харьковской области.

Водитель, 54 года, припарковался на обочине трассы Киев-Харьков-Должанский, чтобы заменить колесо. В этот момент его сбил Chevrolet Lacetti. Пострадавший сам обратился в больницу. Медики диагностировали у него перелом щиколотки и после осмотра отпустили мужчину домой.

Информацию о происшествии полицейские внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений, сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Оказалось, что пострадавшим оказался депутат областного совета Армаис Оганесян. В органе местного самоуправления он представляет группу Единство и развитие Харьковщины. Кроме того, с 2012 года мужчина возглавляет общественную организацию Армянская национальная городская община. В областном совете сообщили, что к ним не поступала информация по данному поводу.

Напомним, что ранее в Киеве автобус врезался в автовоз с новыми машинами.

Также сообщалось, что военный КамАЗ врезался в пассажирскую маршрутку Николаев-Херсон.

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Источник: korrespondent.net