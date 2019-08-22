У Путина подтвердили контакты по обмену пленными

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами, но без конкретных фамилий. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс Украина.

"Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможных подвижках в обмене удерживаемыми между Россией и Украиной, Песков сказал, что стороны контактируют по этому вопросу.

Напомним, сегодня стало известно, что трое россиян проходят процедуру оформления обмена. Об этом сообщил их адвокат.

Накануне стало известно, что из Одесского СИЗО на обмен в Киев вывезли троих обвиняемых в госизмене: украинцев Дениса Хитрова и Елену Бобову, а также гражданина Молдовы Петра Мельничука.

Ранее российские СМИ сообщили о возможном освобождении пяти украинских заключенных, которые якобы находятся в московском СИЗО. Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.

Еще одно российское издание утверждает, что заключенных украинцев, в том числе моряков, освободят до конца лета.

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Источник: korrespondent.net