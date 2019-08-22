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22. 08. 2019

Планируется обмен участника “самообороны Крыма” - адвокат

Александр Саттаров, бывший боец Беркута, которого судят в Киеве за участие в “самообороне Крыма”, проходит юридические процедуры оформления обмена на удерживаемого Россией украинца. Об этом со ссылкой на его адвоката Игоря Свинцицкого сообщает Крым.Реалии в четверг, 22 августа.

“Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это офииально подтвержденная информация”, - сказал Свинцицкий.

Других подробностей обмена адвокат Саттарова не сообщил.

Напомним, что ранее в Лефортово подтвердили прибытие пятерых украинских политзаключенных.

Также в Кремле подтвердили, что в настоящий момент ведутся переговоры с Киевом относительно обмена, однако фамилии не называются.

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Источник: korrespondent.net

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