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22. 08. 2019

Уволили главу таможни, с которым скандалил Зеленский

Александра Власова уволили с должности председателя Одесской таможни. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ исполняющего обязанности главы ГФС Дениса Гутенко.

"Уволить 23 августа 2019 года Власова Александра Сергеевича, начальника Одесской таможни ГФС, по соглашению сторон, п. 1 ст.36 КЗпп Украины", - говорится в документе.

Cмотрите фотогалерею: Уволили главу таможни, с которым скандалил Зеленский

Напомним, 13 июля Зеленский призвал исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения их договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.

За нескошлько дней до этого Власов сообщил, что уволил руководителей четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как этого требовал президент, однако, оказалось, что они лишь ушли в отпуск.

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Источник: korrespondent.net

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