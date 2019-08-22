Лента RSS
Подписаться на ленту
22 августа 2019, четверг, 18:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
22. 08. 2019

Ощадбанк по требованию Епифания закрыл счета УПЦ КП

Ощадбанк закрыл счета Киевской патриархии на основании письма предстоятеля ПЦУ Епифания. Об этом в четверг, 22 августа, заявил патриарх Филарет, сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Филарет обратился к главе Православной церкви Украины Епифанию с просьбой отозвать письмо в Ощадбанк о закрытии счета Киевской патриархии.

"Прошу вас отозвать ваше письмо в Ощадбанк о закрытии счета киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского патриархата. Не разрушайте церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими", - заявил Филарет.

Он отметил, что по обращению Епифания Ощадбанк в Киеве закрыл счет УПЦ КП и назвал такие действия "противоправными". По его словам, глава ПЦУ не имел никаких оснований писать подобные письма, так как 20 июня УПЦ КП на поместном соборе приняла решение о выходе из состава новосозданной ПЦУ.

Напомним, в июне Филарет создал синод УПЦ КП из отлученных епископов и заявил, что Киевский патриархат является независимым, в том числе от ПЦУ.

Позже УПЦ КП подала в суд на Минкульт с требованием отменить ее ликвидацию.

В ПЦУ действия Филарета назвали следствием  "необратимых возрастных изменений".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.