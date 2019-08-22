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22. 08. 2019

Китайцы пытались вывезти из Украины 50 кг янтаря

В Киеве задержали двух граждан Китая, которые пытались незаконно вывезти из Украины янтарь. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в четверг, 22 августа.

Иностранцы пытались вылететь в Пекин. С собой они имели подушки, внутри которых спрятали янтарь. Их задержали в столичном аэропорту. В ходе проверки оказалось, что в подушках спрятано более 50 кг камней.

"Сегодня во время мероприятий контроля в столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы инициировали совместно с сотрудниками Управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни ГФС досмотр багажа двух граждан Китая. В четырех чемоданах правоохранители обнаружили камни янтаря", - сказано в сообщении.

По данному факту составят административный протокол. Пока неизвестно, какова стоимость изъятого товара.

Cмотрите фотогалерею: Китайцы пытались вывезти из Украины 50 кг янтаря

Напомним, что ранее правоохранители на Львовщине изъяли контрабанду кокаина.

Также сообщалось, что в Украину пытались ввезти контрабандные парашюты из России.

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Источник: korrespondent.net

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