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22. 08. 2019

Адвоката в Кропивницком убили случайно - СМИ

Адвоката Александра Иванова застрелили в Кропивницком случайно, злоумышленники покушались на другого человека. Об этом в четверг, 22 августа, пишет местное издание Утренний город со ссылкой на источник.
 
По данным издания, преступники повторно пытались убить мужчину, на которого уже покушались в апреле этого года на Коваливке. "Именно тогда, 9 апреля 2019, около 21-00 ч. в одной из многоэтажек на улице Вокзальной, у АТБ, пpогремел взрыв", - сказано в сообщении.
 
При этом не сообщается, на кого именно покушались киллеры.
 
"А адвокат Александр Иванов по трагическим стечениям обстоятельств случайно попал под пули. Он просто проходил мимо места происшествия", - пишет издание.
 
Как сообщалось, около 12:00 неизвестные на автомобиле расстреляли из автомата двух мужчин возле здания СИЗО. Адвокат Иванов погиб на месте. По неподтвержденным данным, второй мужчина скончался в больнице. 
 

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Источник: korrespondent.net

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