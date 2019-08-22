Зреет катастрофа. К Зеленскому обратились из-за ситуации на шахтах

Президента Владимира Зеленского просят вмешаться в ситуацию, сложившуюся на шахтах Луганской области, которым грозит экологическая и социальная катастрофы. С соответствующим запросом к главе государства обратился нардеп Сергей Шахов.

"Угроза затоплений нависла над всеми шахтами Луганска и Первомайска. Это результат поломок устаревшего оборудования, которое угрожает жизни сотням шахтеров и несет прямую угрозу отравления реки Северский Донец, которая поставляет воду для полтора миллиона граждан", - написал Шахов в Facebook.

Он также напомнил о задолженности по зарплатам шахтеров. "В преддверии своего профессионального праздника наши шахтеры обречены голодовать из-за трехмесячной задолженности и без этого маленьких зарплат", - пишет нардеп.

По словам Шахова, работникам госшахт задолжали почти миллиард гривен, что составляет треть государственных долгов по зарплатам. "Я не говорю уже о том, что стоило бы дать премии горнякам к профессиональному празднику. Но вместо этого, правительство "отмахивается" мелкими подачками и пустыми обещаниями", - говорится в тексте обращения.

Нардеп напомнил об акциях протеста шахтеров с перекрытием дорог в Луганской и Донецкой областях, а также уверил, что горняки готовы идти пикетом на Киев.

"Украина должна шахтерам не только законные зарплаты. У нас нет морального права праздновать День Независимости, пока горняки голодают. Донбасс требует Вашего внимания и поддержки", - написал Шахов.

Как сообщалось, на прошлой неделе Кабмин выделил 250 миллионов гривен на задолженность по зарплатам горнякам.

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Источник: korrespondent.net