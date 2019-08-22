СМИ назвали дату отмены Радой неприкосновенности

Верховная Рада отменит депутатскую неприкосновенность 3 сентября. Об этом пишет ZN.UA в четверг, 22 августа.

Как предполагается в первый день сессии, 29 августа, в Раде будет принят законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительной неприкосновенности нардепов Украины).

Отмечается, что 29 августа депутаты намерены закрепить законопроект большинством. Но согласно процедуре, закон, который вносит изменения в Конституцию, на следующей сессии должен получить конституционное большинство минимум в 300 голосов.

По данным издания, это голосование запланировано на 3 сентября.

Также СМИ сообщает, что фракция Слуга народа на данный момент доукомплектовывается мажоритарщиками самовыдвиженцами, которые прошли в Раду. Приблизительно к фракции может присоединится еще 49 депутатов. Таким образом, президентская фракция получит конституционное большинство.

Ранее в Слуге народа сообщили, что работают над почти полтысячью законопроектов, которые подадут на рассмотрение парламента.

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Источник: korrespondent.net