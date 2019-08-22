Всеобщий оптимизм. Как Донбасс обсудили в Москве и Минске

Украина стала одной из главных тем на встрече министров иностранных дел Германии и России Хайко Мааса и Сергея Лаврова. Обсуждались задержанные в Керченском проливе моряки и перспективы решения конфликта на Донбассе.

В этот же день в Минске прошла очередная встреча трехсторонней группы, на которой стороны расхвалили режим прекращение огня, несмотря на потери среди украинских военных. Представители РФ также оказались довольны уходом Романа Бессмертного. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Что говорили Маас и Лавров

21 августа по итогам переговоров с Лавровым Маас сказал, что перспективы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины могут появиться в сентябре - с началом работы Верховной Рады нового созыва.

При этом немецкий министр отметил, что для мирного урегулирования на Донбассе необходимые конструктивные шаги с обеих сторон.

"Освобождение украинских моряков могло бы стать важным вкладом России в мирном урегулировании на Донбассе", - отметил глава дипломатии ФРГ.

Еще накануне визита в комментарии РБК Маас назвал "крайне желательным" скорое проведение встречи в нормандском формате. А накануне визита в Москву министр пояснил, что политическая ситуация не сдвинулась с мертвой точки, но окно возможностей есть.

"Нам необходимо воспользоваться ситуацией после выборов в Украине и серьезно подойти к этому вопросу", - сказал министр иностранных дел Германии.

На днях президент Владимир Зеленский заявил о необходимости в ближайшее время организовать встречу глав государств и правительств в нормандском формате. Подобные встречи не проводилась с 2016 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что такая встреча может состояться уже в ближайшие недели.

Маас сказал по этому поводу, что возможно в скором времени будет организована и промежуточная встреча министров иностранных дел России и Украины при немецко-французском посредничестве. По его словам, в любом случае "нельзя допустить новых жертв в этой войне".

В свою очередь, Лавров, отвечая на вопрос о достоверности информации, что Россия до сентября отпустит задержанных и осужденных украинцев, сказал о необходимости "кропотливой работы".

"Чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать правовые, технические, организационные аспекты", - сказал российский дипломат.

Журналисты также спросили о контракте на поставки и транзит газа через Украину с 2020 года. Лавров ответил, что украинские власти сами отказались от покупки газа.

Глава МИД России также рассказал о наличии конкретных решений, которые позволят снять обеспокоенность тем, что газопровод Северный поток-2 призван лишить Украину транзита российского газа.

В Минске всех охватил оптимизм

21 августа в Минске также прошла встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе - ровно через месяц после начала действия нового перемирия.

По итогам заседания спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик сказал, что текущее перемирие является самым действенным. Это несмотря на то, что 6 августа в районе Павлополя четверо военных погибли, подорвавшись на мине.

"Спустя 30 дней с момента его начала среднее число нарушений режима прекращения огня остается ниже, чем до его вступления в силу. С начала перемирия не было ни одного погибшего среди мирного населения. Это доказывает важность соглашения о перемирии", - сказал он.

Перемирие хвалил и представитель России в ТКГ Борис Грызлов. Он также рассказал, что Москва будет способствовать обмену пленными по принципу "всех установленных на всех установленных". Когда обмен может произойти, пока неясно.

Представитель самопровозглашенной "ЛНР" Владислав Дейнего заявил Коммерсанту о готовности "республик" "почти на 100 процентов" и дело за украинской стороной.

Точное число пленных, которых могут обменять друг на друга, никто не называет. По данными СМИ, в общей сложности речь может идти о 150 человек.

Представители Киева в Минске с прессой после переговоров не общались.

Как отмечает Коммерсант, украинская сторона сумела порадовать представителей "ЛДНР" и России тем, что 13 августа Зеленский вывел из состава трехсторонней группы Романа Бессмертного.

Бессмертный был сторонником жесткой линии и после инцидента 6 августа призывал Украину выйти из минского переговорного процесса до нормандской встречи на высшем уровне.

Напомним, что 19 августа Путин на встрече с Макроном заявил, что после переговоров с Зеленским испытывает "осторожный оптимизм" по поводу урегулирования ситуации на Донбассе.

Коммерсант пишет, что, таким образом, конфликт на востоке Украины, в последние несколько лет казавшийся бесперспективной темой для обсуждения между влиятельными региональными игроками, после смены власти в Киеве снова вернулся в международную повестку.

В контекст охватившего всех оптимизма удачно вписывается последняя новость о том, что Москва и Киев почти договорились обменяться осужденными и удерживаемыми лицами.

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Источник: korrespondent.net