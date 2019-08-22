Корь в Украине: в июле заболеваемость упала в два раза

В июле по сравнению с июнем заболеваемость корью в Украине снизилась в 2,4 раза до 1 447 человек. Об этом со ссылкой на ответ Минздрава на журналистский запрос сообщают Українські Новини в четверг, 22 августа.

Согласно ответу, в январе был зафиксирован рекордный показатель в 13,8 тыс. заболевших, к марту эта цифра снизилась до 8,9 тыс., к июню - до 3,4 тыс. заболевших ежемесячно.

В июле корью в Украине заболели 1 447 человек, а в первой половине августа - 464 человека.

Напомним, что ранее заболеваемость корью в Киеве выросла втрое.

Также сообщалось, что с начала года корью заболели более 57 тысяч украинцев.

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Источник: korrespondent.net