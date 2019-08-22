Памятник советскому маршалу в Праге облили красной краской

В Праге неизвестные облили красной краской постамент памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает Denik N в четверг, 22 августа.

Памятник попадает под подобные действия не впервые. Ранее это происходило, к примеру, в ноябре 2017 года и в мае 2018-го.

В этот раз помимо красной краски, внизу постамента белой написали "Нет кровавому маршалу, мы не забудем" и дату - 1968 год. В полиции рассказали, что сообщение об инциденте получили утром.

Для поиска людей, обливших памятник, намерены изучить следы и записи камер наблюдения.

Конев был командующим войсками, которые в 1945 году освободили Чехословакию.

Напомним, что ранее был задержан мужчина, который надругался над могилой бойца АТО.

Также сообщалось, что в Кривом Роге пациент психбольницы забросал камнями синагогу.

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Источник: korrespondent.net