Стала известна дата возможного обмена пленными между Украиной и РФ

Обмен пленными между Украиной и Россией может состояться 28-29 августа. Об этом со ссылкой на адвоката экс-беркутовца Александра Саттарова Игоря Свинцицкого сообщает Громадское в четверг, 22 августа.

Свинцицкий также заявил, что его подзащитного Александра Саттарова Голосеевский районный суд Киева 22 августа отпустил из-под стражи, так как его планируют обменять на одного из пленных украинских моряков.

При этом, по словам адвоката стороны уже окончательно договорились об обмене.

Как сообщалось, сегодня у Путина подтвердили контакты по обмену пленными.

Напомним, сегодня стало известно, что трое россиян проходят процедуру оформления обмена. Об этом сообщил их адвокат.

Накануне стало известно, что из Одесского СИЗО на обмен в Киев вывезли троих обвиняемых в госизмене: украинцев Дениса Хитрова и Елену Бобову, а также гражданина Молдовы Петра Мельничука.

Ранее российские СМИ сообщили о возможном освобождении пяти украинских заключенных, которые якобы находятся в московском СИЗО. Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.

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Источник: korrespondent.net